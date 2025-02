Oasport.it - Atletica, Giulia Gabriele sfiora il record di Sidoti nel giorno di Bandaogo. Sioli, Nnachi e Disabato in spolvero

Al PalaCasali di Ancona è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Indoor riservati a juniores e promesse. Yassinsi è preso la copertina vincendo i 60 metri con l’interessante tempo di 6.63, fermandosi a cinque centesimi dalnazionale under 23 che Filippo Tortu detiene dal 2019 e mancando per tre centesimi il minimo per gli Europei. Lo sprint femminile porta invece la firma di Gaya Bertello (7.36 tra le under 23) e Alice Pagliarini (7.40 tra le under 20), mentre tra gli juniores maschili si è imposto Daniele Orlando in 6.77.In grandei marciatori, a cominciare dalla promessa, che ha dettato legge sui 3000 metri in modalità “tacco e punta” con il crono di 12:27.95, a un paio di secondi dalitaliano che la compianta Anna Ritasiglò nel 1991 (12:55.