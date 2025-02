Bergamonews.it - Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali: Kolasinac in difesa, Brescianini nel tridente

Leggi su Bergamonews.it

, le(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien,; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui,. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Obric, Palestra, Cuadrado, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Cassa, Scamacca.(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. VanoliA disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Yesin, Gineitis, Linetty, Elmas, Ciammaglichella, Dembele, Njie, Sanabria. L’deve fare i conti anche con il forfait dell’ultimo minuto di Zappacosta, fermato dall’influenza. Si aggiunge a Scalvini (spalla), Kossounou (bicipite femorale) e Lookman (ginocchio): non convocato Zaniolo, ormai promesso sposo della Fiorentina.