Atalanta-Torino 1-1 Maripan e Milinkovic-Savic rallentano la Dea

Bergamo, 1 febbraio 2025 - Ilfrena la corsa dell'. Al Gewiss Stadium l'incontro fra nerazzurri e granata va in archivio sull'1-1. Le reti si registrano entrambe nel primo tempo, cona rispondere a Djimsiti. Nella ripresa sale in cattedra, che neutralizza il rigore di Retegui. Con questo risultato la Dea sale a quota 47 punti, mentre i piemontesi si portano a 27. Classifica Serie A aggiornata Le scelte dei due allenatori(3-4-2-1): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.(4-5-1):; Pedersen,, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Karamoh, Vlasic, Lazaro; Adams. All. Vanoli. Primo tempo Il copione del match è chiaro fin da subito, con l'a fare la partita, mentre ilsi chiude e si affida alle ripartenze per provare a far male ai bergamaschi.