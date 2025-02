.com - Atalanta-Torino 1-1, gol di Djimsiti e Maripan: Retegui sbaglia rigore

(Adnkronos) – L’frena in casa con il. La ‘Dea’ non va oltre ad un pareggio per 1-1 al Gewiss Stadium contro i granata nel match di oggi 1 febbraio. Al vantaggio dial 35? replica al 40?. Per i nerazzurri di Gasperini, che possono rammaricarsi per ilfallito daal 74?, è il quarto pareggio nelle ultime sei partite con il treno scudetto che sembra allontanarsi. Ora l’è terza con 47 punti, 6 in meno del Napoli capolista con una partita giocata in più e tre in meno dell’Inter con due partite in più. I granata sono invece in 11/a posizione a quota 27. Parte forte la squadra di casa che si rende pericolosa al 2?: cross di Bellanova da destra per Brescianini che viene anticipato da. Al 5? De Ketelaere prova a sfondare sulla sinistra, pallone in mezzo per: ancora, di testa, che allontana.