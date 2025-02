Atalanta-Torino 1-1 gol di Djimsiti e Maripan | Retegui sbaglia rigore

Leggi su .com

(Adnkronos) – L'frena in casa con il. La 'Dea' non va oltre ad un pareggio per 1-1 al Gewiss Stadium contro i granata nel match di oggi 1 febbraio. Al vantaggio dial 35' replica al 40'. Per i nerazzurri di Gasperini, che possono rammaricarsi per ilfallito da.L'articolo1-1, gol diproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.