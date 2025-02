Bergamonews.it - Atalanta, forfait dell’ultimo minuto per il Torino: anche Zappacosta sarà assente

Bergamo. Un’ulteriore assenza si aggiunge alla lista dell’per la partita con il: Davidedeve darea causa di una forte sindrome influenzale che lo ha colpito nelle ultime ore.La febbre particolarmente alta sta debilitando il numero 77, che era un candidato per giocare sulle corsie contro i granata: Bellanova e Ruggeri ora sono i grandi favoriti.Si aggiunge all’elenco di indisponibili che già prevede Zaniolo, out per motivi di mercato, i lungodegenti Scalvini, Kossounou eAdemola Lookman, fermatosi in settimana. leggi23ª giornata, col mercato in fermento arriva il: obiettivo tre punti nella giornata dei big match, probabili formazioni(3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Retegui.