Bergamonews.it - Atalanta, col mercato in fermento arriva il Torino: obiettivo tre punti nella giornata dei big match

Bergamo. Non capita così di frequente chestessadi campionato si disputino due bigdel calibro di Roma-Napoli e Juventus-Inter. Partite di quelle che possono definire una stagione, anche se siamo soltanto a inizio febbraio, per le ricadute psicologiche che possono avere. E indirettamente riguardano anche l’, che alle 18 di sabato 1 febbraio sfiderà ilper poi godersi le super sfide della domenica possibilmente con tregià in tasca.Per farlo però servirà una prova da Dea, perché come il Como settimana scorsa, ilnon naviga l’alta classifica ma è tra le avversarie più insidiose. E lo ha dimostratogara d’andata: era agosto, altri tempi, c’era il caso Lookman ancora aperto, il, vinsero 2-1 i granata con il rigore sbagliato da Pasalic in pieno recupero che poteva valere il pareggio.