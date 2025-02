Sport.quotidiano.net - Atalanta, calvario Scalvini. Ma Gasp ritrova Scamacca

Tra mercato, infortuni e recuperi, Champions e Coppa Italia, oggi per l’c’è il Torino. Alle 18 al Gewiss Stadium la Dea ospita i granata con una sorpresa per i tifosi: in panchina ci sarà anche Gianluca, convocato meno di sei mesi dopo la rottura del legamento crociato avvenuta il 4 agosto, con intervento chirurgico il giorno successivo. Il match odierno cade in un momento intenso dei nerazzurri: mercoledì sera il pareggio a Barcellona, martedì il quarto secco casalingo di Coppa Italia contro il Bologna, ieri l’operazione di mercato da 13 milioni per portare a Bergamo il talento Daniel Maldini, che dovrebbe portare all’uscita di Nicolò Zaniolo, diretto alla Fiorentina e non convocato per oggi. Sempre ieri la brutta notizia del nuovo lungo stop per Giorgio: spalla sinistra da operare, tre mesi i tempi di recupero previsti.