Aston Villa si chiude in prestito Firma di Marcus Rashford dal Manchester United

2025-02-01 17:09:00 Breaking news:L’si sta avvicinando a un accordo per garantire l’attaccante delinprima della scadenza di trasferimento di lunedì.Secondo la BBC Sport, le discussioni tra i club sono progredite in modo significativo, anche se alcuni dettagli devono ancora essere risolti prima che l’accordo venga confermato.Si ritiene che la possibilità di giocare sotto il manager diUNAI Emery sia un fattore chiave per attirare l’attaccante di 27 anni.non è apparso per loda quando è stato lasciato cadere dal capo allenatore Ruben Amorim per ilDerby il 12 dicembre.I recenti commenti di Amorim hanno evidenziato la sua insoddisfazione per l’impegno di.L’allenatore portoghese ha persino suggerito la scorsa settimana che preferirebbe dare un posto in panchina al suo allenatore di portiere di 63 anni piuttosto che all’Inghilterra internazionale, citando una percepita mancanza di sforzo.