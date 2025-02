Ilrestodelcarlino.it - Assolta dalle accuse di maltrattamenti verso la figlia e l’ex

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 1 febbraio 2025 – E’ la fine di un incubo per una donna ha dovuto ingiustamente convivere per anni con l’infamante accusa diin famiglia nei confronti delcompagno e dellaminorenne. L’imputata, 43enne fermana, è stata infatticon formula piena dal giudice per l’udienza preliminare, Maria Grazia Leopardi, perché il fatto non sussiste. La 43enne era stata indagata dopo la segnalazione ai carabinieri delcompagno, che l’aveva accusata di aver maltrattato la loro bambina fin dalla nascita costringendola più volte a mangiare forzatamente, colpendola anche con violenti schiaffi e scuotendola con forza quando non riusciva a dormire.compagno aveva anche raccontato presunte violenze nei suoi confronti, come il lancio di piatti, l’averlo colpito apposta in testa fingendo di aprire una persiana, di aver impugnato un coltello da cucina per poi conficcarlo in un cuscino.