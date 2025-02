Anteprima24.it - Associazione Provinciale Cuochi di Benevento: cresce l’attesa per la partecipazione ai Campionati italiani di cucina

Tempo di lettura: 4 minutiIdisi avvicinano e l’digià dal mese di ottobre ha iniziato ad affilare i coltelli, e non solo metaforicamente. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italianaall’interno di Beer&Food Attraction che si terrà presso la fiera di Rimini dal 16 al 18 febbraio vedrà ladi quattro team in tre categorie. Grazie alla sottoscrizione delle convenzioni dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e di sviluppo di percorsi formativi sottoscritti con l’I.O.S. “De Filippo – Don Diana” di Colle Sannita, per tramite del dirigente dott. Nazzareno Miele e con l’IPSAR “Le Streghe” diper tramite della dirigente professoressa Paola Guarino il presidente Rocco Festa ha potuto coinvolgere nuove leve in questa avventura.