Assistite 4mila persone Cento volontari

PERUGIA - Quanto sia importante il ruolo svolto da Aucc a fianco dei pazienti oncologici lo riassumono anche i numeri. "In questi 40 anni - ha ricordato Caforio - sono stati assistiti circa 4.000 pazienti ogni anno, mettendo a disposizione dei richiedenti, gratuitamente, medici e infermieri, psicologi e fisioterapisti. Aucc è partita con 6 soci fondatori per arrivare a circa 100e 13 comitati territoriali. Dal 2011 sono state realizzate, con il progetto “Neo Amico Mio” circa 3.000 visite gratuite. Abbiamo proseguito con tenacia l’erogazione di borse di studio, a oggi 6, insieme al premio di laurea “Laccetti”, convinti che la ricerca svolga una parte essenziale nella lotta contro il cancro. Aucc è presente in 5 ospedali dell’Umbria e nei vari Centri di salute, creando un rapporto stretto fra Aucc,, territorio, Istituzioni, a partire dalla Regione e dall’Università.