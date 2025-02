Ilrestodelcarlino.it - Assicoop si espande. Più di mille quadri tra Mentessi e Funi. Rivi: "Legame unico"

Marchetti Collezionare vuol dire seguire una passione, ma significa anche raccontare la storia di luoghi, di persone, di momenti creativi. "Le nostre raccolte sono nate anche da un sentimento territoriale, con l’intento di contribuire alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico artistico delle aree in cui operiamo. Desideriamo così restituire alla comunità parte della ricchezza prodotta dalla nostra attività d’impresa", spiega Milo Pacchioni, presidente diModena&Ferrara, che in questi giorni ha presentato il nuovo corposo catalogo (in due volumi) sulla sua collezione di opere di artisti modenesi e ferraresi dell’Ottocento e del Novecento. Avviata già una ventina d’anni fa con le prime acquisizioni di lavori di autori modenesi, dal 2012ha esteso la sua collezione anche all’arte ferrarese, proprio come la sua attività abbraccia le due città che furono capitali estensi.