Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: Yusuke è importante per la Storia?

Leggi su Gamerbrain.net

Dopo avervi parlato delle Opzioni di Accessibilità presenti in, quest’oggi vogliamo focalizzarci nuovamente su, il samurai africano, oggetto di molte critiche. La domanda che molti si sono posti è seha un ruolonellaoppure no, ce lo dice direttamente Ubisoft, in una recente intervista sulle pagine di rollingstone.– Gamerbrain.netSimon Lemay-Comtois parla del ruolo diSimon Lemay-Comtois, associate game director diha affermato quanto segue:“C’è stato un po’ di rumore online per via del gioco e di alcuni dei suoi elementi. Il nocciolo della questione è che noi sappiamo esattamente cosa stiamo facendo. Conosciamo la ragione per cui Yasuke fa parte della trama e il modo in cui si incastra al suo interno, senza contare la grande importanza del suo ruolo ai fini dell’intreccio narrativo.