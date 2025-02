Anteprima24.it - Asl Napoli 1 centro, al via nuovi servizi assistenza sanitaria e territoriale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDa stanotte, dalle 24:00 del 01 febbraio 2025, grazie al raggruppamento di imprese guidato dalla Bourelly Health Service, è iniziato, nell’area est di Roma, il nuovoo di trasporto secondario dell’Asl Roma 5: vengono impiegati complessivamente 11 mezzi e circa 90 unità, tra personale medico e paramedico. Questoo rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento dell’azienda, che rafforza la propria presenza sul territorio nazionale, ampliando la propria offerta diessenziali per la comunità. L’espansione su Roma testimonia la capacità dell’azienda Bourelly di affrontare nuove sfide e di affermarsi come leader nel settore della mobilità e del soccorso sanitario. Guido Bourelly commenta: “L’avvio di questinon è solo un segnale del nostro impegno continuo verso l’eccellenza, ma anche un esempio concreto della nostra crescita aziendale in territori quali Campania, Lazio e Sicilia.