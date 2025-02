Ilgiorno.it - Asfalti Brianza, la montagna nera. Due condanne per il bitumificio e quattro Comuni da risarcire

Condannati gli imputati di reati ambientali di. Ieri il giudice del Tribunale di Monza Gianluca Polastri ha inflitto 1 anno, 8 mesi e 15 giorni di arresto e 27mila euro di ammenda a Vincenzo Bianchi, amministratore unico delin via Imbersago ora in liquidazione giudiziaria, e 4 mesi di arresto e 1750 euro di ammenda a Nandy Alveri Carrasco Perez, legale rappresentante della società W.BAU s.r.l., che aveva in uso un capannone nell’area di, destinato a magazzino deposito per attrezzi e materiali: al suo esterno sono stati trovati 20 metri cubi di rifiuti. A Carrasco Perez il giudice ha riconosciuto la sospensione condizionale della pena, revocata invece a Bianchi, che ora dovrà scontare insieme a questa anche altregià avute a Milano se diventate definitive.