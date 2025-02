Juventusnews24.com - Arthur Juve, prima del passaggio al Girona ha prolungato il contratto con i bianconeri! Spalmato anche il suo ingaggio: il retroscena e il motivo di questa scelta

Il centrocampista Arthur sarà presto un nuovo giocatore del Girona che vola in Spagna in prestito dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il brasiliano prima di firmare con il club spagnolo ha prolungato il suo contratto con i bianconeri, probabilmente, fino al 2027. Il motivo? Una questione di ammortamento. Inoltre ha spalmato il suo ingaggio di 5 milioni netti con scadenza nel 2026: proverà a rimettersi in gioco dopo un periodo complicato in cui è stato messo fuori rosa dai bianconeri.