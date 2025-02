Juventusnews24.com - Arthur Girona, le cifre ufficiali dell’operazione: quanto guadagna la Juve dal prestito. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, leche porta il brasiliano in Spagna: eccolaÈ ufficiale il passaggio indialdalla. Come riportato dal comunicato del club bianconero, sono state cedute le prestazioni del brasiliano a fronte di una cifra di 700 mila euro e oneri accessori pari a 200 mila euro.– «ntus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la societàFC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatoreHenrique Ramos De Oliveira Melo a fronte di un corrispettivo di € 0,7 milioni; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni».Leggi suntusnews24.com