Ilrestodelcarlino.it - Arte tra infanzia e adolescenza. Quattro residenze creative

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al via la prima residenza di ‘Preludio. luogo di dialogo e residenza creativa’, azione del progetto ‘Radure. Spazi e pratiche per le nuove generazioni’ curato da Casa di Gesso/ Aidoru Associazione Aps in pnariato con il Comune di Cesena e vincitore del bando Laboratorio di Creatività Contemporanea lancia dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. ‘Preludio’ prevedetra 2025 e 2026 per sperimentare nuovi linguaggi e dare spazio alla ricerca estetica e artistica: la creazione artistica si intreccia con lo sguardo dell’e dell’con azioni sperimentali e laboratoriali e con restituzioni pubbliche finali. La prima artista in residenza è Delfina Stella, danzatrice e ricercatrice in ambito pedagogico e coreutico, con ‘Un mondo immenso’, progetto performativo di danza pensato per le giovani generazioni e sviluppato sul tema del selvaggio: spazio di ricerca e libertà tra corpo e animale, essere umano e altri mondi viventi.