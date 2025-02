Lanazione.it - Arte, musica, psicologia: al via gli incontri letterari di febbraio delle Giubbe Rosse

Firenze, 12025 – Lo storico Caffèo Lesi prepara a unricco di appuntamenti culturali, rinnovando la sua tradizione di luogo simbolo dell’incontro tra, letteratura e passione per la conoscenza. A inaugurare il calendario, mdì 4nel tardo pomeriggio, sarà la storica dell’Gloria Fossi, che proporrà una lettura inedita della “Primavera” di Botticelli, opera custodita agli Uffizi e ancora ricca di enigmi irrisolti. Il dialogo con il giornalista Jacopo Chiostri fornirà spunti di riflessione per chiunque voglia avvicinarsi a uno dei capolavori più affascinanti del Rinascimento. La rassegna prosegue mdì 11, quando ci si soffermerà sulle tre pietre che hanno dato lustro agli edifici più prestigiosi di Firenze. La “forte”, la “serena” e la “bigia” saranno protagoniste di una conferenza curata dallo stesso Jacopo Chiostri insieme a Giuseppe Tanelli, già ordinario di Mineralogia all’Università di Firenze, che illustrerà come questi materiali abbiano contribuito a plasmare l’identità architettonica della città.