Art City si allunga e spalanca le Porte

È l’edizione più ambiziosa di sempre quella di Art2025, quella in scena dal 6 al 16 febbraio. Lo afferma Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo, da otto anni condottiero della celebre manifestazione parallela a Arte Fiera, che in tredici stagioni è diventata il ’miracolo bolognese’ che altre città italiane vorrebbero replicare. Negli anni, grazie al costante lavoro di chi opera nell’arte e all’amministrazione comunale che con la Fiera ci ha creduto, è cresciuta la partecipazione dei soggetti pubblici e privati. Il calendario, che sida quattro a dieci giorni, conta 270 appuntamenti tra mostre, performance, talk, installazioni. Re di tutti gli eventi è lo Special Program Ledella città con la curatela di Caterina Molteni, che quest’anno rende omaggio alle diecidi Bologna e il pubblico potrà scoprire altrettanti interventi artistici e percorrere gli otto chilometri di tragitto anche con ilRed Bus nelle giornate di sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 febbraio alle 15: due ore e mezza di ’experience’ (15 o 12 euro) prenotando sul sito Bologna Welcome.