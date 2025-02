Ilrestodelcarlino.it - Arriva Cremona, Winston in forse. Partita da trincea per l’Unahotels

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Servirà un approccio serio e rigoroso, perchèè una squadra infinitamente meno attrezzata di Reggio, ma lotta e resiste, rendendo sempre la vita difficile ai propri avversari. La trappola è quindi più mentale che tecnica anche se la probabile assenza diè una discriminante notevole. Il folletto di Detroit è uscito malconcio dalla trasferta a Tenerife e solo in prossimità della palla a due Priftis saprà se potrà contare su di lui. Se non ce la farà, come filtra, le responsabilità della regia ricadranno (quasi) interamente sulle spalle di Uglietti e i biancorossi dovranno trasformarsi in una cooperativa dei canestri per sopperire all’abituale ‘fatturato’ del play, ovvero 16,5 punti e 5,4 assist con il 40% da 3. Numeri molto importanti, soprattutto rapportati ad un attacco che produce 79,4 punti ae che si piazza al terzultimo posto in Serie A (guida Trapani con 92,7 e chiude proprio, con 76,7).