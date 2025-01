Veneziatoday.it - Arrestato a Brescia l'uomo che aveva incendiato la casa della ex a San Teodoro

È stato rintracciato nella bassana,e portato in carcere dalla poliziasquadra mobile di Venezia, il 40enne di origini rumene che il 14 gennaio si era presentato asua ex compagna, in quartiere Sana Mestre, edato fuoco alle proprietà di lei.