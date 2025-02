Veronasera.it - Armi, droga e migliaia di euro in contanti scoperti all'ex Tiberghien: due uomini arrestati dai carabinieri

Leggi su Veronasera.it

della sezione radiomobile della compagnia di Verona hanno riferito di aver arrestato duedi origine nordafricana, i quali sarebbero stati trovati in possesso di droga e armi all'interno dell'ex lanificio, a Verona in via Unità d’Italia. L’intervento, così come.