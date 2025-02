Ilrestodelcarlino.it - Aritmia cardiaca scoperta in farmacia, Acquaroli: “Un bella storia di sanità marchigiana”

Ancona, primo febbraio 2025 — La toccantedell’anziana ottantenne a cui è stata riscontrata una anomalia nel battito cardiaco ed è stata salvata dagli specialisti della‘Giorgetti’ di Fermo ha toccato tanti abitanti della regione. Anche il governatore Francesco, che sui social ha ricondiviso la notizia, dedicando un pensiero sullacon lieto fine: "La notizia arrivata da Monte Urano ci racconta l'importanza della capillarità dei servizi sanitari sui territori, della telemedicina e delle farmacie dei servizi che come prima Regione in Italia abbiamo attivato”, l’inizio del suo post. E ancora: “Una donna si è recata in, lamentando un malessere e chiedendo di poter misurare la pressione — ha aggiunto— Il farmacista, riscontrando battiti molto bassi, ha suggerito di effettuare un elettrocardiogramma in telemedicina e subito la centrale di refertazione ha segnalato valori anomali e l'opportunità di chiamare il 118.