Lanazione.it - Apre “Lucca Olive Oil You“ . Tra show cooking e degustazioni

Leggi su Lanazione.it

L’attesa è finita. Al Real Collegio sistamani alle 10 la grande sfida del Maestrod’olio Fausto Borella e della sua Accademia che vuole fare dila capitale dell’extravergine. Oggi e domani l’edizione zero di “Oil You” divanta protagonista assoluta, una celebrazione dell’olio extravergine di oliva di alta qualità, elemento simbolo della tradizione culinaria italiana e del territorio lucchese. L’iniziativa è pensata per offrire un’occasione unica di incontro e confronto tra produttori, esperti del settore e appassionati. Il Comune di, con il coordinamento degli assessori Paola Granucci e Remo Santini, conferma così il suo impegno nel promuovere i prodotti locali, rafforzando l’identità del territorio e il legame con la cultura dell’extravergine. Saranno presenti 33 tra i migliori produttori italiani, e un ricco programma di eventi con convegni,tecniche, per approfondire la cultura dell’olio e le sue applicazioni.