Ilgiorno.it - Appalti sospetti. Assolto geometra del Comune

VIDIGULFO (Pavia)dalla Corte d’appello di Milano dal reato di corruzione per non aver commesso il fatto. Dopo sette anni per ilCarmelo Salvo (nella foto), responsabile del settore tecnico deldi Vidigulfo, si chiude una vicenda molto travagliata che riguardava alcuni "" a Vidigulfo e Miradolo. All’inizio del 2018 per sei funzionari coinvolti nella gestione delle procedure di gara, accusati di concorso nel reato di turbativa d’asta per aver alterato, secondo la Procura di Pavia, il regolare svolgimento di alcune gare per l’affidamento di contratti pubblici svoltesi tra il 2014 e il 2016, erano scattate le misure cautelari. Poi il gup aveva pronunciato una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. "La scelta, concordata coi miei legali, di impugnare comunque la sentenza di proscioglimento rispondeva all’esigenza di fugare ogni dubbio sull’assoluta correttezza del mio operato al servizio delattraverso una pronuncia che riconoscesse, così com’è stato, la mia assoluta innocenza - spiega Carmelo Salvo -.