Anziano trovato morto in casa ucciso dal figlio già condannato per la morte della madre

Undi 85 anni è statoil 27 gennaio nella suadi Scandicci, in provincia di Firenze, e sul suo corpo è stata disposta l’autopsia, dalla quale è emerso che è deceduto in seguito alle percosse del56enne. L’uomo, il cui fermo è stato convalidato, si trova attualmente nel carcere di Sollicciano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla.Un uomo violento, aveva giàlaLa Corte d’Assise di Firenze lo scorso dicembre avevail 56enne a 6 anni e 8 mesi per omicidio preterintenzionale, per aver picchiato ladi 88 anni causandone lanel 2022. A quanto pare l’uomo era solito picchiare la, che morì a distanza di 10 giorni dopo l’ultima aggressione. Fu invece assolto dall’accusa di maltrattamenti nei confronti del padre, così fu revocata la misura cautelare di divieto di avvicinamento al genitore.