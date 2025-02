Lanazione.it - Anziano trovato morto in casa, il figlio accusato di maltrattamenti resta in carcere

Scandicci (Firenze), 1 febbraio 2025 – Custodia cautelare inper G.B., imprenditore 56enne, fermato per presuntial padre sfociati poi nella morte dell’uomo.insenza vita, disteso sul suo letto. Sul corpo dell’uomo si svolge adesso l’autopsia, per capire appunto se abbia subito. Intanto, dopo giorni di irreperibilità, l’uomo è stato fermato dai carabinieri. Mercoledì è stato trasferito in. Poi appunto l’udienza, con il gip che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare ina Sollicciano. Una vicenda giudiziaria che, secondo le accuse, sarebbe un tragico deja vu. L’imprenditore infatti era già stato condannato a sei anni e otto mesi per omicidio preterintenzionale in seguito alla morte della madre