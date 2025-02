Anziano trovato morto in casa a Scandicci | convalidato il fermo del figlio

Leggi su Corrieretoscano.it

in, in provincia di Firenze,ildel: il decesso sarebbe stato provocato dai continui maltrattamenti al padre, come confermato anche dall’autopsia. I carabinieri della compagnia disono intervenuti in unaper una segnalazione di un decesso pervenuta al 112. I militari, immediatamente intervenuti sul posto, hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, 85enne, adagiato nel proprio letto vestito del pigiama e con vari lividi sul corpo, alcuni più recenti di altri.I militari, insospettiti dall’assenza di altre persone ine dalle condizioni della salma, hanno iniziato le indagini per meglio ricostruire l’accaduto sotto la direzione della procura di Firenze. I primi accertamenti hanno permesso di appurare come ildel deceduto, dopo essersi accorto della morte del genitore, si fosse messo in contatto con la propria compagna residente all’esterno (che ha a quella notizia attivato le autorità), e si fosse poi reso irreperibile.