Antonello Venditti Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition Tour

Dopo il grande successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, Antonello Venditti torna dal vivo con "Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition" Tour che prenderà il via il 17 giugno, la notte di maturità, dalla sua Roma, con due imperdibili concerti alle Terme di Caracalla (17 e 19 giugno) e che proseguirà nelle più prestigiose location outdoor d'Italia.