Dilei.it - Antonella Clerici su Gerry Scotti: “Nessuna rivalità, vorrei conoscerlo meglio”

Leggi su Dilei.it

sarà tra le protagoniste più attese del prossimo Festival di Sanremo: la popolare conduttrice sarà sul palco dell’Ariston nella serata di apertura della kermesse accanto a Carlo Conti e a. Una partecipazione che ha destato molta curiosità, soprattutto in virtù della presunta “” della presentatrice con il collega di Mediaset, che su Canale 5 conduce dei format molto simili ai suoi. Chi si aspettava frecciatine e accuse velate, ad ogni modo, resterà deluso: in una recente intervista,ha speso persolo belle parole.La presuntatraè una professionista del piccolo schermo che ha legato il suo nome ad una serie di programmi molto amati dalle famiglie. Oltre ai celebri cooking show, su cui è stata tra le prime a scommettere, la conduttrice si è dedicata con successo ai talent canterini: su tutti, gli spin-off di The Voice dedicati ai ragazzi (Kids) e agli over (Senior).