Anticipo Serie A, Bologna-Como 2-0

22.43 Prosegue la marcia delche al 'Dall'Ara' batte 2-0 ilottenendo il 7° risultato utile di fila. Parte subito forte il. Al 14' traversa di Lucumi. E al 25' arriva il vantaggio felsineo:cross di Lykogiannis per il colpo di testa di De Silvestri. Altra traversa rossoblù con Dallinga, prima dell'espulsione per proteste di Fadera che lascia i lariani in 10.Nella ripresa, nonostante l'uomo in meno, ilci prova. Ma il piattone di Fabbian,da poco entrato, vale il raddoppio (66'). 'Autotraversa' di Moro all'80'.