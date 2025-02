Dilei.it - Anticipazioni Verissimo dell’1 febbraio, parla il figlio di Eleonora Giorgi

Leggi su Dilei.it

Torna l’appuntamento ormai immancabile con. Gli ospiti della puntata del 1°sono tantissimi, a partire dal primogenito diche racconterà dell’ultimo anno trascorso al fianco di sua madre, che sta provando ad arginare l’aggressivo tumore al pancreas che l’ha colpita. E ancora, Tommaso Marini, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, e le amiche Juliana Moreira e Thais Wiggers., ledel 1°Uno degli ospiti più attesi è Andrea Rizzoli, che presenta in esclusiva il suo libro Non ci sono buone notizie. Si tratta di un diario intimo in cui racconta il periodo più difficile, ma allo stesso tempo più intenso, vissuto da sua madre, la straordinaria, e dalla loro famiglia, dal momento in cui le è stato diagnosticato un tumore al pancreas.