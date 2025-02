Anteprima della Premier League formazione prevista come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 22:23:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Bournemouth vs Liverpool Team NewsIraola prevede di avere la stessa squadra tra cui scegliereha fatto per la vittoria in casa per 5-0 di Bournemouth su Nottingham Forest lo scorso sabato.Il centrocampista Marcus Tavernier è tornato per quel gioco, ma gli attaccanti Enes Unal ed Evanlson e i difensori Marcos Senesi e Julian Araujo sono assenti a lungo termine.Il terzino sinistro Julio Soler è assente con l’Argentina Under 20 e l’ala Luis Sinisterra non è ancora pronta a fare un pieno ritorno dall’infortunio.“L’unico giocatore che ha iniziato a fare cose con noi è Sinisterra, da quelli feriti”, ha detto Iraola. “Lo valuteremo on Friday Ma non è sicuro che sarà coinvolto domani.