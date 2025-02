Nerdpool.it - Anora: il capolavoro di Sean Baker torna al cinema dal 20 febbraio

Leggi su Nerdpool.it

Il vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024 e candidato a sei Premi Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista,sul grande schermo., diretto da, si prepara a emozionare nuovamente il pubblico italiano dal 20.Ecco il trailer:La trama diLa storia segue, una giovane sex worker di Brooklyn interpretata da Mikey Madison, che sembra vivere una moderna favola di Cenerentola. La sua vita cambia drasticamente quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un ricco oligarca russo. Tuttavia, la notizia del matrimonio non viene accolta con favore: i genitori del ragazzo si mettono in viaggio verso New York con un solo obiettivo in mente: far annullare l’unione e riportare il figlio a casa. Maè pronta a tutto pur di difendere il suo futuro.