Ilgiorno.it - Animali imbalsamati fuori dalle regole: revocata la licenza da tassidermista e multa da 30mila euro

Cremona – Un– tecnico preparatore dimorti per musei di storia naturale – residente nel Cremonese è stato denunciato per la detenzione illecita a fini commerciali di 160tutelati dalla Convezione di Washington che protegge le specie in via di estinzione e il possesso di 178e parti diprivi di tracciabilità conservati in congelatori per la successiva imbalsamazione. Nel corso degli accertamenti, condotti dai carabinieri di Cremona e di Pavia, col coordinamento della Procura cremonese, sono state accertate le violazioni della normativa sulla caccia, sulla tassidermia e sul commercio in danno degli. Gli, per lo più uccelli, tra i quali moltissimi rapaci notturni e diurni, ma anche mammiferi e rettili, sono stati sequestrati.