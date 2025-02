Perizona.it - Andrea Roncato: “Stefania Orlando al GF? Non so perchè sia lì, io piuttosto venderei ombrelli”

Leggi su Perizona.it

In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”,si è mostrato perplesso riguardo alla partecipazione della sua ex moglie: “al GF? Non sosia lì, io” su Perizona.it