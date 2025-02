Donnapop.it - Andrea Rizzoli, chi è il figlio di Eleonora Giorgi? Sapete che la sua ex moglie è una ballerina di Amici?

è ilprimogenito di, nato dal primo matrimonio dell’attrice. Scopriamo di seguito tutto sulla sua vita, sia privata sia pubblica.Leggi anche: Brutte notizie per, non ci sono più speranze: parlano i figli: «Niente buone notizie»Legatissimo alla madreha raccontato alcuni retroscena intimi della grave malattia della mamma: “Per nostra madre non è stato un periodo facile, ma nonostante soffrisse per la malattia, la consapevolezza di avere un male così grave e per la chemioterapia, è riuscita sempre a renderlo sopportabile. Insieme abbiamo vissuto momenti privati che ci hanno unito ancora di più”.Nella confessione carica di affetto e commozione a Verissimo,ha ammesso di non essere così forte come: “Io non so se in quella situazione sarei stato così forte da mostrare sempre un volto felice, mentre lei con noi si è mostrata sempre così, senza avere mai momenti di cedimento; credo ne abbia avuti ma con noi non lo ha mai mostrato”.