Andrea Prospero, l'autopsia non lascerebbe spazio a dubbi: "Perché è morto"

Il corpo di, lo studente universitario di Lanciano, è stato trovato senza vita in un b&b di Perugia nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio 2025. Il giovane era scomparso il venerdì prima. Ci sono ancora diversi misteri da chiarire sul caso. Intanto però, sono arrivati i risultati delsul corpo di. Com'èil 19enne? Il ritrovamento diLa sorella gemella aveva lanciato l'allarme venerdì 24 gennaio 2025: i due si erano dati appuntamento a pranzo alla mensa dell'università, ma il ragazzo non si è mai presentato. Così sono iniziate le ricerche. Il proprietario di un monolocale ha riconosciuto dalla foto il 19enne a cui pochi giorni prima aveva affittato l'appartamento poco distante dal centro storico di Perugia.