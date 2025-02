Agrigentonotizie.it - Ancora un furto di rame blocca la distribuzione idrica, Aica: "Danni per 100mila euro"

Leggi su Agrigentonotizie.it

una volta i ladri didanno il loro "contributo" per peggiorare il funzionamento del servizio idrico. A darne notizia è la stessa, che annuncia come siano stati trafugati circa 1300 metri di cavi che servono l’acquedotto Carboj, in località Spagnolo a Sciacca.Ignoti si sono.