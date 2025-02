Ilgiorno.it - Ancora spray urticante all’istituto superiore Fortuny: dieci intossicati

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 1 febbraio 2025 – Sono entrati in azione per la seconda volta in quattro giorni e per la terza in solo un mese gli anonimi, probabilmente studenti, che stamattina attorno allehanno diffusoal peperoncinodi Brescia, causando l’intossicazione dipersone tra iscritti alla scuola, tutti minorenni tra i 15 e i 17 anni e una lavoratrice di 35 anni. Erano le nove di questo sabato primo febbraio e sul posto sono arrivate due ambulanze. Nessuno ha riportato gravi danni, ma l’episodio non passa certo inosservato, dato che se ne è registrato uno lo scorso 29 gennaio, con venti persone coinvolte. Tre settimane fa era accaduta la stessa cosa. Stamani sul luogo dei fatti sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Brescia, che stanno indagando per risalire ai responsabili, che potrebbero essere sempre coloro che sono entrati in azione nelle volte precedenti.