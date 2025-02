Lapresse.it - Ancona, precipita dal balcone: grave bambina di 5 anni

Paura e apprensione adcittà: unadi 5ta daldella propria abitazione questa mattina poco dopo le 10, e si trova ora in gravi condizioni in ospedale. L’appartamento è situato al terzo piano di una palazzina, sul posto è intervenuta la Squadra mobile della Questura diche sta ancora svolgendo i rilievi. Laè stata immediatamente trasferita in codice rosso all’ospedale pediatrico Salesi. Gli investigatori sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto. A quanto si apprende da alcune fonti la piccola soffrirebbe di una forma di autismo.