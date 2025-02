Ilfattoquotidiano.it - Ancona, bimba di cinque anni con disabilità cade dal terzo piano: è gravissima

Unadiconè precipitata daldi una palazzina ad. La piccola, caduta da circa sette metri d’altezza, è stata soccorsa immediatamente da un vicino che l’ha portata in casa propria, dopodiché, all’arrivo del 118, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale infantile Salesi. Si trova ricoverata in gravissime condizioni.L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 del mattino di sabato. Sul posto per ricostruire la dinamica gli agenti della Squadra mobile, della Polizia scientifica e delle volanti.L'articolodicondal: èproviene da Il Fatto Quotidiano.