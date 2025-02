Thesocialpost.it - Ancona, bimba di 5 anni precipita dal terzo piano: è gravissima

Grave incidente questa mattina in via Rovereto ad, dove una bambina di 5ta daldi una palazzina, facendo un volo di circa sette metri. La piccola, nata nel 2019 e con problemi di disabilità, è stata subito soccorsa da un vicino che l’ha riportata in casa prima dell’arrivo dei sanitari del 118.Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Dopo un primo intervento sul posto, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale materno infantile Salesi, dove ora lotta tra la vita e la morte.L’incidente è avvenuto intorno alle 11.15, e sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, della Scientifica e delle Volanti per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Ancora non è chiaro se si sia trattato di una tragica fatalità o se vi siano altre circostanze da approfondire.