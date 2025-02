Feedpress.me - Ancona, bambina di 5 anni precipita dal terzo piano: è in gravissime condizioni

Drammatico incidente questa mattina ad, in via Rovereto , dove unadi 5ta daldi una palazzina, facendo un volo di circa sette metri . La piccola, nata nel 2019 e con problemi di disabilità , è stata soccorsa da un vicino di casa che l’ha subito portata all’interno dell’abitazione per prestarle i primi aiuti. Il 118 , giunto rapidamente sul posto,.