Ilrestodelcarlino.it - Ancona, affiora un cadavere al Passetto: recuperato il corpo di una donna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 1 febbraio 2025 – Tragedia nelle acque gelide del, oggi pomeriggio, quando unto in mare ed è statodai sommozzatori dei vigili del fuoco e dalla Guardia costiera di, prima che la nebbia avvolgesse il capoluogo e facesse calare la notte su una terribile scoperta. È ildi unadella quale, però, non si conosce ancora l’identità. L’avvistamento Ad accorgersi della presenza di unsarebbe stato il personale del ristorante ‘L’ascensore’ – attività che si affaccia proprio sullo specchio d’acqua antistante la spiaggia del–, mentre era intento nell’allestimento della sala e dei tavoli in vista della cena del sabato sera. Perché quella sagoma dalle sembianze umane, che galleggiava a pelo d’acqua a circa 200 metri dalla costa, non è passata affatto inosservata a chi si trovava in zona in quei momenti di forte sconcerto.