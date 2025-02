Gossipnews.tv - Amici Anticipazioni: Primo Allievo al Serale!

ufficiale: ecco cosa succederà nella prossima puntata di!La nuova registrazione dipromette emozioni, colpi di scena e un pizzico di romanticismo. La puntata, registrata di recente, andrà in onda domenica prossima e, come sempre, non mancheranno sorprese che terranno il pubblico incollato allo schermo. Tra assegnazioni della prima maglia del, sfide mozzafiato e qualche bacio rubato durante le pause, vediamo cosa ci aspetta nel prossimo appuntamento del talent show di Maria De Filippi.La puntata vedrà come ospite musicale Tancredi, che farà vibrare lo studio con Standing Ovation e Belladamorire. A giudicare le esibizioni dei cantanti saranno Luca Argentero e Giusy Ferreri, mentre le performance di ballo saranno valutate dall’esperta Samantha Togni. Le sfide, invece, avranno come giudici Charlie Rapino e Bernabini, pronti a decretare i vincitori delle competizioni tra gli allievi.