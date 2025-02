Movieplayer.it - Amici 24, un allievo arriva al serale, un nuovo ballerino entra nel talent: le anticipazioni del 2 febbraio

Leggi su Movieplayer.it

Ancora tante sorprese nella puntata di24 in onda domenica 2. Dai primo spoiler trapelati in rete, c'è un cantante che riceve la maglia per ile nelunUna stagione, quella di24, densa di sorprese sia per quanto riguarda la classe di canto che di ballo, ma anche per i continui battibecchi tra i prof. Nella puntata di domenica 2, come riporta il portale di Superguidatv, ci saranno tante novità. Unottiene già la maglia per ile unfa il suo ingresso nella scuola. Ecco i primi spoiler. Nicolò convince tutti e vola al, Giorgia perde la sfida: ecco cosa succede ad24 Come già annunciato, sono tante le cose che accadono nella puntata. In primis si sciolgono .