Amici 24, c'è stato un bacio tra due allieve durante la registrazione di ieri? Le anticipazioni (poi cancellate)

È nata una coppia nella Casetta della ventiquattresima edizione didi Maria De Filippi?pomeriggio si è registrata una nuova puntata del talent show più ambito di Italia e, stando a quanto riportato dai colleghi diiNews, nelle pause sarebbe scoccato unfra due protagoniste del programma di Canale 5, ovvero Antonia Nocca e Senza Cri.Queste le parole della pagina su X:Baci tra Antonia e Senza Cri nelle pauseMIE MIE MIE pic.twitter.com/8PWqmkxDtJ— seriasulserio (@seriasulserio) January 31, 2025Successivamente però il post èrimosso.News ci ha tenuto a precisare di aver voluto cancellare il tweet per evitare di creare polemiche su quello che è successo tra le due giovani cantanti.La pagina ha spiegato i motivi di questa decisione:Ragazzi, per non creare problemi evitiamo (e abbiamo rimosso) il commento su Antonia e Senza Cri.